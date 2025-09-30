Россиянам дали совет на случай перерасчета при плохом отоплении

«Дом и двор»: Перерасчет может быть произведен при плохом отоплении и перетопе

В случае, если батареи в квартире греют недостаточно либо, наоборот, топят слишком сильно, потребители могут запросить перерасчет платы за отопление. Об этом «Общественной службе новостей» напомнил эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор портала «Дом и двор» Павел Степура.

Согласно действующим нормам СанПиН, оптимальной температурой в жилых помещениях считается не менее 20-22 градусов. Если с наступлением отопительного сезона температура в квартире ниже данной отметки, либо случился перетоп, жильцы имеют право на перерасчет, поскольку при таких показателях считается, что услуга была оказана в ненадлежащем качестве.

Однако стоимость услуги изменяется далеко не в каждой ситуации. «Это работает только в тех случаях, когда есть реальная системная проблема, например, в доме плохо утеплен фасад, в доме плохо с межпанельными швами, понятно, если придет туда Роспотребнадзор, даже через две недели, в помещении все равно будет холодно», — уточнил Степура.

Ранее в России предложили разрешить жильцам досрочно включать отопление. По мнению авторов инициативы, текущие нормативы не учитывают индивидуальное восприятие холода и теплоэффективность домов.