20:21, 29 сентября 2025

В России предложили дать жильцам право досрочно включать отопление

В Госдуме предложили дать россиянам решать, когда начать отопительный сезон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России захотели предоставить жильцам многоквартирных домов право определять, когда начинать отопительный сезон. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», пишет 360.ru.

Парламентарии обратились к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой позволить россиянам голосовать за включение отопления на портале «Госуслуги». Из-за действующих нормативов жильцы вынуждены ждать, пока температура будет держаться ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней, после чего в квартиры начинают подавать тепло. Авторы инициативы считают, что такая система не учитывает индивидуальное восприятие холода и теплоэффективность отдельных домов.

«В результате в холодные осенние недели температура в жилых помещениях снижается до уровня, при котором граждане вынуждены пользоваться электрическими обогревателями и носить теплую одежду дома до включения отопления», — заявили депутаты. Парламентарии отметили, что граждане ежегодно обращаются к властям и ресурсоснабжающим компаниям с просьбами ускорить начало отопительного сезона.

Новая система предлагает дать пользователям одной ресурсоснабжающей организации голосовать за начало отопительного сезона раньше срока. При поддержке большинства решение о включении отопления вступит в силу.

Ранее специалист по отоплению столичного ГБУ «Жилищник» Матвей Коротов дал совет, как бороться с холодными батареями. Он посоветовал обратиться в управляющую компанию.

