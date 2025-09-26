Экономика
10:24, 26 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали способ борьбы с холодными батареями

Коротов: Жаловаться на холодные батареи можно в УК
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если в холодное время года отопления в квартире нет, в первую очередь стоит обратиться в управляющую компанию (УК). Способы борьбы с холодными батареями москвичам назвал специалист по отоплению столичного ГБУ «Жилищник» Матвей Коротов в беседе с «Вечерней Москвой».

«Это может быть районный "Жилищник" или частная компания. Выяснить, какая у вас УК, можно на сайте ДОМ.РФ или в приложении "Госуслуги.Дом"», — рассказал эксперт. Также пожаловаться можно в Товарищество собственников жилья. Если после этого ситуация не изменится, следует позвонить в Единую диспетчерскую службу города или подать заявку через портал mos.ru.

Коротов отметил, что по закону отопление зимой могут отключать не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца. Единовременно тепла может не быть до 16 часов при температуре выше плюс 12 градусов, до восьми часов при температуре от плюс 10 до плюс 12 градусов и до четырех часов при температуре от плюс восьми до плюс 10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону.

