В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

В Госдуме одобрили штрафы за неготовность к отопительному сезону

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила дополнят Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и коснутся теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. Если они не устранят проблемы и не смогут подготовиться к зимнему отопительному сезону, им грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических.

Аналогичные штрафы предусмотрены и для муниципалитетов, а также для потребителей тепловой энергии, управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья. Для граждан штрафы составляют 500 рублей или предупреждение.

Депутаты, включая Светлану Разворотневу и Нину Останину, отметили, что размер штрафов для теплоснабжающих организаций слишком низкий. «Проще откупиться этим штрафом, чем организовывать теплоснабжение», — отметила Останина на пленарном заседании, посвященном рассмотрению законопроекта.

Минэнерго предложило оценить практику применения закона и в случае необходимости поддержать инициативу по повышению штрафов. Статс-секретарь — замминистра энергетики Дмитрий Исламов напомнил, что Ростехнадзор уже имеет право возбуждать дела за нарушение правил эксплуатации оборудования, где штрафы выше — до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

Юридические эксперты считают, что закон усилит исполнительскую дисциплину, но низкие штрафы для юридических лиц могут не стать достаточным стимулом для этого. Также отмечается необходимость четких критериев оценки готовности и дифференциации штрафов в зависимости от тяжести нарушений. Опасения вызывает возможность, что бюрократия сосредоточится на отчетах, а не на реальных улучшениях, а затраты на штрафы могут лечь на конечных потребителей через тарифы.

В России часто говорится об износе тепловых сетей, произошедшем в результате регулярного недофинансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее критическое состояние теплоснабжения наблюдается в Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Иркутской областях. Из-за изношенности часто возникают аварии, из-за которых россияне могут остаться без отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы теплоснабжения в рамках федерального проекта «Цифровая котельная». После обновления все системы контролируются в режиме реального времени.