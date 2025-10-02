Ветеран ВМФ Блытов: Против России на Балтике готовится масштабная провокация

Против России на Балтике готовится масштабная провокация. Об этом в беседе с «Царьградом» высказался сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов. По его словам, это будет жесткий удар в спину Москве.

Цель провокации — создать предлог для силового давления на РФ в регионе, который Североатлантический альянс стремится сделать своим. Так, по словам Блытова, Запад может решить действовать по-разному. Например, использовать сценарий, похожий на инцидент с радиостанцией в Гляйвице в 1939 году. Тогда нацисты инсценировали нападение поляков на немецкий объект, что формально стало поводом для начала Второй мировой войны.

Также, по его словам, может быть метод, известный с русско-шведской войны 1788-1790 годов, когда шведы нарядили собственных бойцов в русские мундиры и напали на финскую деревню, развязав военные действия.

Таким образом специалист подводит, что, вероятнее всего, провокация на Балтике произойдет при содействии лжедиверсионной группы. Рассуждая о том, справится ли с этим Москва, Блытов подчеркнул, что стране надо учитывать и худшие варианты развития событий.

«Надо рассчитывать, что и "Томагавки" дадут, и F-35 дадут, и будут провокации, и будут перекрытия. И надо быть готовыми к тому, чтобы перенести основное движение нашей нефти из порта Усть-Луга, допустим, на север куда-то, в Мурманск или в Архангельск. Как во время Отечественной войны у нас работал Архангельский порт, как незамерзающий. То есть к этому надо быть готовым. Надо все делать», — подчеркнул он.

В заключение специалист отметил, что воплощение подобного плана в жизнь потребует от России принятия быстрых и систематических решений.

Ранее провокации Европы в Балтийском море прокомментировали в Кремле. «В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, страны Европы, а также прибрежные государства предпринимают очень большое количество провокационных действий», — рассуждал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.