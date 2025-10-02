Украина атаковала Крым

Минобороны: ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Черным морем и Крымом

Над территорией Крыма уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Кроме того, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря. Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область во время выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Под удар попали населенные пункты в границах Шебекинского городского округа, а также села Долгое, Борисовка и Березовка.