Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 2 октября 2025Мир

В Европе пообещали Зеленскому «техническое преимущество» перед Россией

Фон дер Ляйен и Кошта пообещали Зеленскому техническое преимущество над Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому запуск новой программы, которая якобы даст Киеву «техническое преимущество» перед Москвой. Об этом европейские чиновники написали в социальной сети X после встречи с украинским лидером, опубликовав аналогичный текст.

«Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — сказано в сообщении.

При этом фон дер Ляйен и Кошта не уточнили подробностей обещанной программы и что в нее будет входить.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные начали помогать Европе строить «стену дронов», делясь опытом в борьбе с ударными беспилотниками. «Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны... И это только начало — первый шаг на пути к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Путин высказался о личных отношениях с Трампом

    Белла Хадид вышла в свет в топе с глубоким декольте без бюстгальтера

    Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости