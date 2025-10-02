В Европе пообещали Зеленскому «техническое преимущество» перед Россией

Фон дер Ляйен и Кошта пообещали Зеленскому техническое преимущество над Россией

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому запуск новой программы, которая якобы даст Киеву «техническое преимущество» перед Москвой. Об этом европейские чиновники написали в социальной сети X после встречи с украинским лидером, опубликовав аналогичный текст.

«Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — сказано в сообщении.

При этом фон дер Ляйен и Кошта не уточнили подробностей обещанной программы и что в нее будет входить.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные начали помогать Европе строить «стену дронов», делясь опытом в борьбе с ударными беспилотниками. «Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны... И это только начало — первый шаг на пути к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы», — написал он.