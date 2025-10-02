Бывший СССР
Зеленский рассказал о создании «стены дронов» для Европы

Зеленский: Украинцы в Дании начали помогать строить стену дронов для Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / via Reuters

Украинские военные начали помогать Европе строить «стену дронов», делясь опытом в борьбе с ударными беспилотниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнение своей миссии. И мы готовы поделиться этим опытом. И это только начало — первый шаг на пути к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы», — написал он.

Он также призвал новые страны присоединиться к инициативе PURL и срочно принять 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европейский союз (ЕС) не поддержал предложение о финансировании так называемой «стены дронов» из бюджета сообщества. До этого стало известно, что инициатива не нашла поддержки среди европейских лидеров.

