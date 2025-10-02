ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

Премьер Финляндии Орпо: ЕС отказался финансировать стену дронов из бюджета

Европейский союз (ЕС) не поддержал предложение о финансировании так называемой «стены дронов» из бюджета сообщества. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает газета Helsingin Sanomat.

«Я сказал, что Европейской комиссии (ЕК) нужно провести анализ всего текущего бюджета и понять, какие пункты из него можно исключить. На этот вопрос мне не дали прямого ответа, но в нескольких выступлениях поднимался вопрос о необходимости найти финансирование в ближайшем будущем», — рассказал глава финского правительства.

При этом издание со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников сообщает, не все страны — участницы Евросоюза поддержали инициативу Орпо. Отмечается, что лидеры ЕС будут обсуждать вопрос выделения средств на «стену дронов» на следующем саммите ЕС, который запланирован на 23 октября в Брюсселе. При этом финский премьер выразил надежду, что ЕК представит свой проект финансирования до этой встречи.

1 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала утверждение создания «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. Однако инициатива столкнулась со скепсисом и не нашла поддержки среди европейских лидеров.