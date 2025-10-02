В Евросовете заявили о подготовке вступления Украины в ЕС

Глава Евросовета Кошта заявил о подготовке вступления Украины в ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Евросоюзе занимаются подготовкой вступления Украины в состав организации. Его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением Кошта выступил на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене. Он подчеркнул, что Еврокомиссия признает проведение Украиной реформ, необходимых для вступления ЕС.

«Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства», — отметил он.

По мнению главы Евросовета, членство Украины в Евросоюз укрепит Европу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене. По его словам, европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.