Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 2 октября 2025Мир

В Евросовете заявили о подготовке вступления Украины в ЕС

Глава Евросовета Кошта заявил о подготовке вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Евросоюзе занимаются подготовкой вступления Украины в состав организации. Его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением Кошта выступил на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене. Он подчеркнул, что Еврокомиссия признает проведение Украиной реформ, необходимых для вступления ЕС.

«Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства», — отметил он.

По мнению главы Евросовета, членство Украины в Евросоюз укрепит Европу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене. По его словам, европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В МИД России высказались об отношениях с Модавией после выборов

    По железнодорожной инфраструктуре под Киевом нанесли удар

    Израиль протаранил одно из судов флотилии Греты Тунберг

    «Барселона» проиграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

    Колумбия выслала всех израильских дипломатов

    Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон

    В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью России

    Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе для модного бренда

    Глава Дагестана высказался о драке в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости