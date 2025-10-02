Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 2 октября 2025Мир

В Госдепе ответили на вопрос о войне НАТО с Россией

Госдеп: Втягивание НАТО в войну с Россией является последним желанием США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Madis Veltman / Globallookpress.com

Втягивание Североатлантического альянса в вооруженный конфликт является «последним желанием» Вашингтона. Об этом заявил неназванный чиновник Госдепартамента США, передает Fox News.

«Последнее, чего нам бы хотелось — это втягивание НАТО в полномасштабную войну с Россией. Только Богу известно, как может закончиться такой конфликт», — отметил американский чиновник.

По мнению представителя Госдепа, начало потенциальной войны необязательно должно начинаться с «большого взрыва». Он указал на то, что изначально конфликту предшествует эскалация, превращающаяся в «спираль токсичности».

29 сентября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что НАТО не сможет защитить свое воздушное пространство в случае полномасштабной войны с Россией. По его словам, в США, Европе и на Украине очень много «людей, оторванных от реальности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Женское тело в люке вывело российских полицейских на серию преступлений

    В Минпросвещения анонсировали расширение списка регионов для сдачи ОГЭ по-новому

    Агутин задолжал налоговой более полутора миллионов рублей

    Мужчина пожаловался на питание и проглотил 29 ложек, 19 щеток и две ручки

    Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме

    Рита Ора снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

    Захарова задала один вопрос Зеленскому

    В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости