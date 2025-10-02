В Госдепе ответили на вопрос о войне НАТО с Россией

Госдеп: Втягивание НАТО в войну с Россией является последним желанием США

Втягивание Североатлантического альянса в вооруженный конфликт является «последним желанием» Вашингтона. Об этом заявил неназванный чиновник Госдепартамента США, передает Fox News.

«Последнее, чего нам бы хотелось — это втягивание НАТО в полномасштабную войну с Россией. Только Богу известно, как может закончиться такой конфликт», — отметил американский чиновник.

По мнению представителя Госдепа, начало потенциальной войны необязательно должно начинаться с «большого взрыва». Он указал на то, что изначально конфликту предшествует эскалация, превращающаяся в «спираль токсичности».

29 сентября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что НАТО не сможет защитить свое воздушное пространство в случае полномасштабной войны с Россией. По его словам, в США, Европе и на Украине очень много «людей, оторванных от реальности».