В России предложили запретить продавать школьникам спортивные добавки

В Госдуме предложили запретить продавать школьникам спортивные добавки

В Госдуме предложили запретить продавать российским школьникам один вид продуктов. Речь идет о спортивных добавках, которыми, предварительно, отравились 20 лицеистов в Екатеринбурге, сообщает Baza.

По данным канала, с инициативой к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анне Поповой обратился депутат ГД Борис Чернышов.

По мнению парламентария, в России необходимо на законодательном уровне отнести «предтренировочные комплексы» и другие спортивные добавки с высоким содержанием психоактивных или сильнодействующих веществ к категории товаров с маркировкой «18+» и продавать только в специализированных магазинах.

Необходимость законодательной инициативы он аргументировал случаем отравления школьников порошковым протеином, а также недавней проверкой Роскачества спортивных добавок, которая выявила несоответствие данных на этикетке реальному составу.

Об отравлении лицеистов стало известно в среду, 1 октября. По одной из версий, в здании образовательного учреждения кто-то мог распылить газовый баллончик. Позднее появилась информация, что дети во время урока вдыхали порошковый протеин. По последним данным, пострадали 20 человек.