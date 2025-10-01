Россия
Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

В Екатеринбурге число отравившихся порошком школьников выросло до 20
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Екатеринбурге число отравившихся порошковым протеином учащихся лицея №159 выросло до 20. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, отравление произошло, предварительно, смесью, предназначенной для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом.

«До 20 человек увеличилось количество пострадавших школьников в ходе отравления порошком в Екатеринбурге», — говорится в сообщении портала.

Об отравлении лицеистов стало известно 1 октября. По одной из версий, в здании образовательного учреждения кто-то мог распылить газовый баллончик. Позднее появилась информация, что дети во время урока вдыхали порошковый протеин. В Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщали, что показаний для госпитализации детей не было.

