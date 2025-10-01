Россия
15:45, 1 октября 2025Россия

Раскрыто состояние надышавшихся неизвестным веществом российских лицеистов

Минздрав: В Екатеринбурге 12 отравившихся лицеистов не стали госпитализировать
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 12 отравившихся неизвестным веществом учащихся из лицея №159 не стали госпитализировать. Подробности об их состоянии раскрыли в министерстве здравоохранения по Свердловской области.

Как уточнили в министерстве, школьников на машинах скорой помощи доставили в больницу для обследования врачами-токсикологами, но во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не было выявлено.

«Показаний для госпитализации нет», — заключили в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось, что лицеистам стало плохо, когда они зашли в раздевалку перед физкультурой — дети начали задыхаться. По одной из версий, в здании кто-то мог распылить газовый баллончик. Позднее появилась информация, что дети во время урока вдыхали порошковый протеин.

