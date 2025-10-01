Россия
Появилась новая версия об отравлении российских лицеистов

В Екатеринбурге 12 отравившихся лицеистов могли нанюхаться протеина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 12 учащихся из лицея №159 могли отравиться после того, как нанюхались протеина. Новая версия о случившемся появилась у издания Baza в Telegram-канале.

Предположительно, российские дети вдыхали вещество во время урока. После школьники пожаловались на то, что им тяжело дышать.

Как утверждает Baza, восьмиклассник принес некий порошок, который каким-то образом попал учащимся на слизистую. В самой школе подтвердили случившееся.

Telegram-канал Shot пишет, что лицеистам стало плохо, когда они зашли в раздевалку перед физкультурой, дети начали задыхаться. Инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре.

До этого стало известно, что 12 ученикам начали оказывать помощь медики из-за отравления неизвестным веществом.

Тогда отмечалось, что в здании кто-то мог распылить газовый баллончик.

