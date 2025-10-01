Российские лицеисты отравились неизвестным веществом

В Екатеринбурге 12 лицеистов отравились неизвестным веществом

В Екатеринбурге 12 учащихся лицея №159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, утром в учебном заведении неизвестный распылил газовый баллончик. В лицей после случившегося прибыли врачи и начали осматривать жалующихся на боли детей.

В школу также приехали представители экстренных служб. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китайской Народной Республики (КНР).

Удалось установить, что пятеро детей 2013 года рождения находились в школе, где попробовали китайскую еду из трендов Tik-Tok. Спустя некоторое время они почувствовали себя плохо. Их доставили в медицинское учреждение.