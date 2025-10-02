В России предсказали снижение интереса Трампа к Украине на фоне шатдауна

Американист Дудаков: Трамп на какое-то время забудет об Украине на фоне шатдауна

Политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» предсказал, что интерес президента США Дональда Трампа к Украине на какое-то время снизится на фоне шатдауна и паралича правительства.

По мнению эксперта, о внешней политике в Белом доме на какое-то время забудут, погрузившись во внутренние вопросы.

Трамп попытается воспользоваться ситуацией и начать увольнения чиновников и решить проблему с бюджетом, а демократы попытаются представить политику нового американского лидера как некомпетентную.

«Так что о внешней политике и Украине на какое-то время в Белом доме забудут», — отметил Дудаков. Он добавил, что переговоры по украинской тематике будут идти в автономном режиме, но Трамп будет уделять им гораздо меньше внимания.

Ранее стало известно, что Трамп может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. Он предложил провести массовые увольнения федеральных служащих, помимо временного отстранения от работы примерно 750 тысяч государственных служащих.

