2 октября 2025

В животе россиянки выросла восьмикилограммовая опухоль

В Московской области в животе женщины выросла восьмикилограммовая опухоль
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Московской области в животе 67-летней женщины выросла опухоль весом около восьми килограммов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила Орехово-Зуевская больница, где провели операцию по удалению новообразования.

«Пациентка в течение двух лет отмечала постепенное увеличение объема живота, однако не обращалась за медицинской помощью. Лишь в последние два месяца, на фоне появившихся одышки и затруднений при наклонах, женщина обратилась в женскую консультацию», — говорится в сообщении.

Врачи по итогам обследования диагностировали у пациентки опухоль яичника, которая требует срочного медицинского вмешательства. Операция прошла успешно, врачи оценили состояние женщины после вмешательства как удовлетворительное.

По словам врача акушера-гниеколога Олега Денисова, опухоль в теле женщины достигла таких размеров, что давила на соседние органы, в том числе на легкие и диафрагму, что вызывало дыхательные нарушения.

Ранее огромную опухоль врачи обнаружили в животе молодой жительницы Подмосковья. Это произошло после употребления пациенткой таблеток для похудения.

    Все новости