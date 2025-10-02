Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 2 октября 2025Ценности

Внешность Памелы Андерсон на новых фото после смены имиджа взбудоражила фанатов

Мария Винар

Фото: @pamelaanderson

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет после кардинальной смены имиджа и взбудоражила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала на размещенных новых фото в черном платье без бретелей и пиджаке, который она накинула на плечи. Кроме того, Андерсон надела солнцезащитные очки в тон наряду и зачесала волосы набок.

Поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под постом. «Твоя прическа — совершенно новый уровень сексуальности», «Хочу быть такой же крутой как Памела Андерсон», «Ты потрясающая и шикарная! Очень вдохновляешь», «Эта стрижка и цвет великолепно смотрятся на тебе», «Невероятно красиво», — высказывались они.

Ранее папарацци запечатлели Андерсон с новой прической. Актриса попала в объективы фотографов со светло-рыжей стрижкой боб.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Россиянин после ранения на СВО вспомнил о дочери и перечислил ей миллион

    Захарова подсказала Киеву способ завершить конфликт в 2025 году

    Лазарева посочувствовала Зеленскому

    Орбан прокомментировал попытку обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

    Внешность Памелы Андерсон на новых фото после смены имиджа взбудоражила фанатов

    Раскрыта причина перестрелки в российском селе

    Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости