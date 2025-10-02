Внешность Памелы Андерсон на новых фото после смены имиджа взбудоражила фанатов

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет после кардинальной смены имиджа и взбудоражила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала на размещенных новых фото в черном платье без бретелей и пиджаке, который она накинула на плечи. Кроме того, Андерсон надела солнцезащитные очки в тон наряду и зачесала волосы набок.

Поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под постом. «Твоя прическа — совершенно новый уровень сексуальности», «Хочу быть такой же крутой как Памела Андерсон», «Ты потрясающая и шикарная! Очень вдохновляешь», «Эта стрижка и цвет великолепно смотрятся на тебе», «Невероятно красиво», — высказывались они.

Ранее папарацци запечатлели Андерсон с новой прической. Актриса попала в объективы фотографов со светло-рыжей стрижкой боб.