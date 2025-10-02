Путешествия
14:06, 2 октября 2025

Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

После столкновения двух самолетов в российском аэропорту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

Следователи московского транспортного отдела выявили нарушения правил безопасности движения и использования воздушных судов. По данным расследования, Airbus, столкнувшись с лайнером Sukhoi Superjet, повредил этот борт. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиров авиарейса FV 6097 из Москвы в Cанкт-Петербург, вылетавшего из аэропорта Шереметьево, эвакуировали из самолета Sukhoi Superjet из-за столкновения с другим пассажирским судном на взлетно-посадочной полосе. В этот момент на борту находилось около 100 человек.

