18:29, 2 октября 2025Забота о себе

Врачи 10 лет списывали симптомы рака у девушки на проблемы с пищеварением

Наталья Обрядина1

Фото: Beth Stichbury

В Великобритании врач-терапевт десять лет списывал симптомы рака у Бэт Стичбери на проблемы с пищеварением и запустил болезнь. Эту историю опубликовало издание Daily Mail.

Девушке было всего 20 лет, когда она впервые обратилась к врачу с жалобами на проблемы с желудком, запоры и периодические кровотечения из кишечника. Однако специалист заявил, что у нее синдром раздраженного кишечника (СРК), и заверил, что ей не о чем беспокоиться.

В следующие девять лет британка еще восемь раз обращалась за медицинской помощью и всякий раз получала ответ, что ее симптомы вызваны СРК. Только в августе 2024 года во время очередного визита к врачу ее направили на колоноскопию, показавшую, что у нее рак толстой кишки четвертой стадии, считающейся неизлечимой. «Я никогда не думала, что это может быть чем-то действительно опасным. Мне всегда говорили, что у меня СРК, но оказалось, что это не так. Диагноз не стал для меня полным шоком. Я испытала некоторое облегчение от того, что теперь можно было что-то сделать», — рассказала Стичбери.

Женщине провели экстренную операцию и установили колостому. Она также проходит курс химиотерапии. Кроме того, Стичбери рассматривает возможность подать судебный иск против врача, который долгое время игнорировал ее симптомы, из-за чего болезнь достигла неизлечимой стадии.

Ранее стало известно, что во Франции хирурги по ошибке удалили пожилому мужчине здоровую почку вместо больной. Теперь мужчине, который болен раком, придется справляться с болезнью всего с одним — больным — органом.

