17:03, 2 октября 2025Силовые структуры

Вскрылось участие российского депутата в ОПГ

В Москве арестована депутат народного совета ДНР Бондаренко по делу о растрате
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве Басманный суд арестовал депутата народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», она действовала в составе организованной преступной группировки (ОПГ).

Бондаренко обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере»), части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Она будет находиться под стражей 1 месяц и 25 суток.

По информации РИА Новости, фигурантка является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

