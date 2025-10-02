Наука и техника
16:42, 2 октября 2025Наука и техника

ВСУ начали применять дроны размером с пачку сигарет

«Военная хроника»: ВСУ начали применять мини дроны-камикадзе в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Миниатюрные дроны-камикадзе размером с пачку сигарет начали применять в зоне СВО. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

На видео показан беспилотник ВСУ с небольшой рамой. Расстояние между двигателями — меньше длины средней мужской ладони. В сообщении отметили, что концепция «летающего боеприпаса» сформировалась давно. Аппарат с минимальным количеством взрывчатого вещества предназначен для поражения отдельных бойцов.

Боевая часть весом несколько сотен граммов может причинить тяжелый ущерб, однако такой дрон обладает рядом недостатков. «Небольшой аккумулятор позволяет летать лишь небольшое время, а незначительная полезная нагрузка усложняет процесс применения, поскольку применять такие беспилотники нужно гораздо точнее», — пишет канал.

В сентябре стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать увеличенной боевой частью весом 90 килограммов вместо 50-килограммовой боеголовки. При этом дальность полета потяжелевшего беспилотника сократилась примерно до 1200 километров.

