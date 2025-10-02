МИД: Для окончания конфликта Киеву надо соблюдать права русскоязычного населения

Для окончания конфликта на Украине в 2025 году Киеву надо соблюдать права русскоязычного населения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Завершить конфликт оружием не получится», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что украинским властям для завершения конфликта также следует соблюдать права канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

29 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. При этом он отметил, что не видит возможности для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского для мирного урегулирования в Москве.