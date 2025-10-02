Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 2 октября 2025Бывший СССР

Захарова подсказала Киеву способ завершить конфликт в 2025 году

МИД: Для окончания конфликта Киеву надо соблюдать права русскоязычного населения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Для окончания конфликта на Украине в 2025 году Киеву надо соблюдать права русскоязычного населения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Завершить конфликт оружием не получится», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что украинским властям для завершения конфликта также следует соблюдать права канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

29 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. При этом он отметил, что не видит возможности для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского для мирного урегулирования в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Стало известно о взрывах в Буче

    Названа скрытая причина утренней усталости

    Россиянка рассказала о судьбе проданных в кол-центры Мьянмы рабов

    Россиян предупредили о новой связанной с налогами схеме мошенничества

    Бюджет покупки жилья в Москве взлетел

    В Минобороны сообщили о возвращении мирных россиян с территории Украины

    В Польше начали готовиться к войне

    Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

    Дочь Николь Кидман приняла участие в показе Dior на фоне развода родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости