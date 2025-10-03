Ценности
07:01, 3 октября 2025

46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике с отдыха на Филиппинах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nicolescherzinger

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась кадрами с отдыха на Филиппинах. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница показала фигуру в черном бикини, снявшись в море. В ролике она позировала с распущенными волосами, отказавшись от макияжа.

«Представьте иметь связь с таким захватывающим местом», — подписала публикацию Шерзингер, имеющая филиппинские корни.

Ранее Шерзингер также опубликовала фото в купальнике. На одном из снимков она также позировала в тренче, надетом поверх купального костюма.

