Аллегрова ответила на вопрос о влюбленности в Крутого

Певица Ирина Аллегрова рассказала о творческой влюбленности в Игоря Крутого
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Игорь Крутой и Ирина Аллегрова

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Народная артистка России Ирина Аллегрова ответила на вопрос о том, не возникала ли между ней и композитором Игорем Крутым «искра» за многие годы дружеских отношений. Слова певицы приводит StarHit.

Аллегрова заявила, что они с Крутым подходят друг другу. «Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая, как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! Если не будет этой искры в глазах между автором и исполнителем, а особенно между композитором и певицей, ничего не получится. У меня она была и есть», — ответила Аллегрова.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Угонщица» зарабатывает 15 миллионов рублей за 45-минутное частное выступление.

