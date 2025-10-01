Раскрыт многомиллионный гонорар Аллегровой за выступление

Певица Ирина Аллегрова зарабатывает 15 миллионов рублей за выступление

Народная артистка России Ирина Аллегрова зарабатывает 15 миллионов рублей за концерт. Гонорар певицы раскрыл «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентств.

По данным источника, такую сумму исполнительница хита «Угонщица» получает за 45-минутное частное выступление. Также организаторам необходимо оплатить технический райдер, который обойдется в два миллиона рублей.

Уточняется, что на концерте Аллегровой запрещена съемка, а сама артистка должна заранее ознакомиться со списком гостей мероприятия. Среди других ее требований — свежие фрукты, соки и минеральная вода в гримерке.

Ранее Аллегрова заявила, что считает неприемлемым петь веселые песни в период специальной военной операции. Артистка также отметила, что если бы не случилась пандемия коронавируса, то она выступала бы с новым материалом «еще пару лет».