12:54, 1 октября 2025

Раскрыт многомиллионный гонорар Аллегровой за выступление

Певица Ирина Аллегрова зарабатывает 15 миллионов рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Ирина Аллегрова зарабатывает 15 миллионов рублей за концерт. Гонорар певицы раскрыл «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентств.

По данным источника, такую сумму исполнительница хита «Угонщица» получает за 45-минутное частное выступление. Также организаторам необходимо оплатить технический райдер, который обойдется в два миллиона рублей.

Уточняется, что на концерте Аллегровой запрещена съемка, а сама артистка должна заранее ознакомиться со списком гостей мероприятия. Среди других ее требований — свежие фрукты, соки и минеральная вода в гримерке.

Ранее Аллегрова заявила, что считает неприемлемым петь веселые песни в период специальной военной операции. Артистка также отметила, что если бы не случилась пандемия коронавируса, то она выступала бы с новым материалом «еще пару лет».

