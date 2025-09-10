Культура
16:15, 10 сентября 2025
Культура

Аллегрова заявила об отказе петь «развеселые» песни в период СВО

Аллегрова заявила, что считает неприемлемым петь веселые песни в период СВО
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Ирина Аллегрова рассказала о том, как на ее творчество повлияли мировые события последних лет. Ее слова прозвучали в интервью Mash.

Говоря о возможности проведения сольного концерта, артистка сказала, что если бы не случилась пандемия коронавируса, то она выступала бы с новым материалом «еще пару лет». «А потом СВО (специальная военная операция — прим. «Ленты.ру»), которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо. Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись», — заявила исполнительница.

Ранее Ирина Аллегрова призналась, что ненавидит один из своих главных хитов «Угонщица».

