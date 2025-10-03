Анна Седокова опубликовала видео в боди с вырезами по всему телу

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.
42-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте и вырезами по всему телу.
Материалы по теме:
В качестве аксессуаров она выбрала чокер, крест с цепочкой и солнцезащитные очки. Образ завершила укладка с крупными локонами и макияж.
В сентябре Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Исполнительница опубликовала фото в черном облегающем платье с красным принтом.