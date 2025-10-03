Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:26, 3 октября 2025Ценности

Анна Седокова опубликовала видео в боди с вырезами по всему телу

Певица Анна Седокова опубликовала видео в боди с вырезами по всему телу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте и вырезами по всему телу.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В качестве аксессуаров она выбрала чокер, крест с цепочкой и солнцезащитные очки. Образ завершила укладка с крупными локонами и макияж.

В сентябре Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Исполнительница опубликовала фото в черном облегающем платье с красным принтом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости