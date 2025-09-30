Ценности
Анна Седокова снялась в откровенном платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в откровенном платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица опубликовала фото в черном облегающем платье с красным принтом, которое имело глубокое декольте.

При этом звезда наклонилась к камере, демонстрируя формы. В то же время она распустила завитые в крупные локоны светлые волосы и нанесла яркий мейкап.

Ранее в сентябре Анна Седокова пришла на концерт в оголяющем грудь платье без бюстгальтера. В то же время певица надела солнцезащитные очки.

