20:14, 25 сентября 2025Ценности

Анна Седокова пришла на концерт в оголяющем грудь платье без бюстгальтера

Певица Анна Седокова пришла на концерт Нюши в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пришла на концерт певицы Нюши в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость снялась на камеру в черном трикотажном облегающем платье с глубоким декольте, оголяющим грудь. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В то же время она надела солнцезащитные очки. Ее образ завершили укладка и мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в сентябре Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню. Звезда снялась в открытых туфлях на шпильках и откровенном изделии, которое было оформлено бежевыми полупрозрачными вставками.

