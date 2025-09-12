Певица Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в откровенном наряде представила фанатам новую песню. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, знаменитость снялась на обложку релиза в открытых туфлях на шпильках и ультракоротком платье, которое было оформлено бежевыми полупрозрачными вставками и красными сияющими камнями. Она позировала с ярким макияжем и низким пучком, повернувшись при этом к камере боком.

Ранее Седокова похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Тогда певица запечатлела себя на камеру в зеркало в бикини, которое частично оголяло ее грудь.