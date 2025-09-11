Ценности
Анна Седокова показала грудь в крошечном бикини

Певица Анна Седокова показала фото в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в крошечном купальнике. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица запечатлела себя на камеру в спальне. Так, она позировала перед зеркалом в коричневом бикини, который оформлен золотистой застежкой в виде морской звезды на бюстгальтере и тонкими завязками на плавках. При этом на размещенном кадре видно, как верх изделия эффектно подчеркивает размер и форму груди знаменитости.

Ранее Седокова ответила на обвинения в ретуши фото. Тогда певица опубликовала видео, в начале которого она предстала в облегающем платье черного цвета и с ярким макияжем. Затем она продемонстрировала снимки, сделанные в детстве и юности.

