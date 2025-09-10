Ценности
Анна Седокова ответила на обвинения в ретуши фото

Певица Анна Седокова ответила на обвинения в ретуши фото архивными снимками
Мария Винар

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на обвинения в ретуши снимков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица опубликовала видео, в начале которого она предстала в облегающем платье черного цвета и с ярким макияжем. «Прежде чем меня осуждать за фотошоп, посмотрите на мои детские фотографии», — подписала звезда ролик.

После этого Седокова показала архивные кадры. Так, на одном черно-белом снимке знаменитость позировала в кофте и с распущенными волнистыми волосами. При этом внешний вид дополнял ободок с принтом в горох. На другом фото артистка была запечатлена в белой кофте с черными кружевами и со светлыми кудрями.

Ранее Анна Седокова похвасталась прессом в откровенном спортивном наряде.

