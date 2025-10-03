Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 3 октября 2025Ценности

Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Певица Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица предстала перед публикой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, которое частично оголило ее грудь. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Упомянутый наряд исполнительница декорировала золотым ремнем-цепочкой. В качестве обуви она выбрала остроносые ботильоны.

Ранее в октябре Анна Седокова опубликовала видео в боди с вырезами по всему телу. В качестве аксессуаров она выбрала чокер, крест с цепочкой и солнцезащитные очки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Раскрыта доля верящих в победу над Россией украинцев

    Рассказавший о воинской части российский врач получил срок

    Страна НАТО столкнулась с новым скачком инфляции

    Ведущий новостей расплакался в прямом эфире из-за увольнения

    В Госдуме не оценили скульптуру лопаты в центре Москвы

    Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

    Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

    Командование ВСУ начало эвакуировать учебные центры вглубь страны

    В администрации Сочи высказались о песне Оксимирона на олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости