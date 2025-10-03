Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица предстала перед публикой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, которое частично оголило ее грудь. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Упомянутый наряд исполнительница декорировала золотым ремнем-цепочкой. В качестве обуви она выбрала остроносые ботильоны.

Ранее в октябре Анна Седокова опубликовала видео в боди с вырезами по всему телу. В качестве аксессуаров она выбрала чокер, крест с цепочкой и солнцезащитные очки.