06:02, 3 октября 2025Силовые структуры

Арестованный российский чиновник заявил об отсутствии денег на побег

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Экс-заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павел Веселов, ставший фигурантом дела о взяточничестве, настаивает на том, что он не имеет денежных средств, чтобы бежать от следствия. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, которые ознакомились с судебными материалами.

Как отмечается в документах, так бывший чиновник высказал свое мнение о доводах следствия, которое заявило, что он может скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Веселов считает эту позицию необоснованной, просит учесть, что у него нет имущества и денежных накоплений. Это подтверждается наличием долговых и алиментных обязательств.

Ранее ФСБ показала на видео задержание сотрудника Росжелдора, получившего взятку от коммерсанта. Согласно версии следствия, чиновник через посредника получил взятку в особо крупном размере от главы компании за то, чтобы тот оформил аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности.

