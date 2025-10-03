Солдат ВС РФ оказался под огнем HIMARS, потерял часть черепа и выжил

Боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил. Историю военнослужащего приводит телеканал RT.

Мужчина попал под удар HIMARS в самом начале спецоперации — тогда указанный тип вооружения только начал поступать в украинские войска. Боец признался, что, очнувшись в госпитале, не сразу понял серьезности своего положения. «Лежу и пытаюсь пошевелить рукой. (...) По ощущениям, вроде получается, но я хочу посмотреть и не могу. Оказалось, правый глаз у меня ничего не видит. Провел рукой по голове — что-то не то, не хватает части», — рассказал он.

Увидев себя в зеркале, солдат понял, что у него отсутствует часть свода черепа в височной области. При этом в сети к тому моменту уже появились сообщения о смерти бойца, что привело к ликованию на Украине, как отмечает канал. Однако бойцу удалось выжить несмотря на тяжелую травму.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.