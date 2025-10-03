Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Бывший порноактер раскрыл правду о заработках

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RobertArt / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Substantial-Road883, четыре года проработавший актером в порноиндустрии, рассказал о заработках. По словам мужчины, разница между гонорарами мужчин и женщин оказалась не слишком большой.

«Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что диапазон цен — от одной до трех тысяч долларов за фильм. Сама съемка может продолжаться от 30 до 60 минут. Гонорар для девушек составляет около двух тысяч долларов», — написал автор.

Он добавил, что больше всего получали актеры, снимавшиеся в фетишистских роликах. По его словам, это связано с тем, что далеко не каждый актер готов к подобным экспериментам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, о каких фетишах идет речь, он ответил, что говорит, например, о «сценах со свечами или играх с мочой».

Ранее другие пользователи Reddit назвали приемы из порно, неожиданно понравившиеся их партнерам. Один из них, например, признался, что подсмотрел в фильмах для взрослых паузы на оральный секс во время проникающего секса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости