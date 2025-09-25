Забота о себе
Забота о себе

Пользователи сети назвали неожиданно понравившиеся их партнерам приемы из порно

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины назвали приемы из порно, неожиданно понравившиеся их партнерам. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одной из женщин открытием стала поза «69».

Занимаясь сексом так, вы оба должны быть увлечены и понимать, что дело не в том, чтобы достичь оргазма, а в том, чтобы наслаждаться удовольствием и стараться при этом быть достаточно сосредоточенными, чтобы доставлять удовольствие. Но оба должны иметь навыки орального секса, иначе получится полный отстой

pay_the_cheese_taxпользовательница Reddit

Один из пользователей признался, что подсмотрел в порно паузы на оральный секс в проникающем сексе.

Всякий раз, когда я чувствую, что вот-вот достигну оргазма, я просто снова ласкаю ее орально. Благодаря этому секс длится намного дольше, и моя жена никогда не жаловалась

Brian_Chaosпользователь Reddit
Еще один мужчина пошутил, что подсмотрел в порнофильме удачную планировку кухни.

В порно мы увидели просто шикарную кухню и в итоге купили дом с очень похожей. Занимались сексом на столешнице, как в порно — кстати, это меняет в лучшую сторону и секс в позе по-собачьи

fortyoztofreeDOM78пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Один пользователь рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

.
