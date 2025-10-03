Девушка пожаловалась на отсутствие оргазма из-за антидепрессантов и получила совет

К сексопатологу Лауре Миано обратилась девушка, которая перестала достигать оргазм, после того как начала принимать антидепрессанты. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Fashion Journal.

Читательница написала, что из-за антидепрессантов у нее полностью пропало либидо, а из-за невозможности вести полноценную сексуальную жизнь она чувствует себя еще более подавленной, чем раньше.

В ответ Миано отметила, что люди, принимающие антидепрессанты, часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие сексуального влечение, задержка оргазма, трудности с эрекцией и возбуждением. Она подчеркнула, что побочные эффекты от препаратов могут ухудшить психическое здоровье и негативно повлиять на отношения.

«Например, низкое либидо или эректильная дисфункция могут изменить интимную жизнь пары, поскольку заниматься сексом так, как это было до приема лекарств, станет сложнее. Это может привести к тому, что оба партнера будут испытывать вину, стыд, неприятие и грусть», — объяснила она. Эти чувства могут привести к тому, что пара начнет избегать близости, что только увеличит эмоциональную дистанцию между ними.

По словам сексопатолога, избежать этого поможет откровенный разговор о том, почему пропало влечение. Понимание сути проблемы поможет найти альтернативные варианты получения удовольствия и остаться на одной волне, несмотря на изменения. Открытость и сопереживание со стороны обоих партнеров помогут решить эту проблему конструктивным и полезным образом.

