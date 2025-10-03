Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 3 октября 2025Забота о себе

Девушка пожаловалась на отсутствие оргазма из-за антидепрессантов и получила совет

Наталья Обрядина1

Фото: Unsplash

К сексопатологу Лауре Миано обратилась девушка, которая перестала достигать оргазм, после того как начала принимать антидепрессанты. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Fashion Journal.

Читательница написала, что из-за антидепрессантов у нее полностью пропало либидо, а из-за невозможности вести полноценную сексуальную жизнь она чувствует себя еще более подавленной, чем раньше.

В ответ Миано отметила, что люди, принимающие антидепрессанты, часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие сексуального влечение, задержка оргазма, трудности с эрекцией и возбуждением. Она подчеркнула, что побочные эффекты от препаратов могут ухудшить психическое здоровье и негативно повлиять на отношения.

«Например, низкое либидо или эректильная дисфункция могут изменить интимную жизнь пары, поскольку заниматься сексом так, как это было до приема лекарств, станет сложнее. Это может привести к тому, что оба партнера будут испытывать вину, стыд, неприятие и грусть», — объяснила она. Эти чувства могут привести к тому, что пара начнет избегать близости, что только увеличит эмоциональную дистанцию между ними.

Материалы по теме:
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025

По словам сексопатолога, избежать этого поможет откровенный разговор о том, почему пропало влечение. Понимание сути проблемы поможет найти альтернативные варианты получения удовольствия и остаться на одной волне, несмотря на изменения. Открытость и сопереживание со стороны обоих партнеров помогут решить эту проблему конструктивным и полезным образом.

Ранее коуч по отношениям Джейн Грин дала совет женщине, которая в попытке оживить отношения предложила мужу эксперимент в постели и осталась разочарована результатом. Она решила последовать совету из соцсетей и попробовать новую секс-позу в «Камасутре», однако при попытках принять ее у мужчины свело ногу.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Журналист предупредил Европу после слов Путина о дронах

    Мужчина устроил навозную месть недругу и не понес наказания

    Обрушение колледжа в российском городе сняли на видео

    Главе Совета судей России запретили выезжать из страны

    Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

    В Windows 11 принудительно добавят новые приложения

    20-летний бандит с лицом ребенка расправился с тремя девушками в прямом эфире

    Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

    Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

    В Германии обвинили США в обмане Горбачева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости