Джулия Фокс примерила прозрачное нижнее белье для рекламы

Модель Джулия Фокс примерила откровенное нижнее белье для рекламы

Американская актриса и модель Джулия Фокс в откровенном виде снялась в рекламе британского бренда Agent Provocateur. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста в рамках съемки примерила несколько комплектов нижнего белья. Так, на одном из кадров она предстала в прозрачном черном бюстгальтере и трусах с розовым декором, а также чулках с поясом в тон.

Кроме того, 35-летняя звезда надела белый кружевной комплект и черный вариант, полностью обнажающий ягодицы.

В сентябре Джулия Фокс без трусов пришла на вечеринку Vogue в ресторане.

