15:18, 3 октября 2025

Катя Лель заявила о вертящихся вокруг нее мужчинах

Певица Катя Лель заявила, что вокруг нее находится много мужчин
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о личной жизни, заявив, что вокруг нее находится немало мужчин, но своего возлюбленного она пока не встретила. Слова артистки приводит Super.ru.

«Много разных мужчин вокруг вертится. Конечно же, мы общаемся, мы дружим, но это только лишь дружба. Пока. Поэтому я пока не знаю того мужчину, который бы мог соответствовать моим запросам доброты, осознанности и света внутри», — сказала певица.

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал слова Кати Лель о грядущей «зачистке» Земли.

