Катя Лель заявила о вертящихся вокруг нее мужчинах

Певица Катя Лель заявила, что вокруг нее находится много мужчин

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о личной жизни, заявив, что вокруг нее находится немало мужчин, но своего возлюбленного она пока не встретила. Слова артистки приводит Super.ru.

«Много разных мужчин вокруг вертится. Конечно же, мы общаемся, мы дружим, но это только лишь дружба. Пока. Поэтому я пока не знаю того мужчину, который бы мог соответствовать моим запросам доброты, осознанности и света внутри», — сказала певица.

