В РПЦ призвали Катю Лель вразумиться после слов о зачистке

Протоиерей Ильяшенко пожелал Кате Лель вразумления после слов о зачистке Земли
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал слова певицы Кати Лель о грядущей «зачистке» Земли. Его заявление передает «Абзац».

По словам представителя Русской православной церкви (РПЦ), рассказы заслуженной артистки России об НЛО, ее советы медитировать и читать мантры людям с «низкими вибрациями» — бесчеловечны и противоречат христианству.

«Это бесчеловечный подход, антихристианский. Такие ораторы дезориентируют и лишают здравого подхода к жизни, слушать это нельзя. Можно только пожелать, чтобы она сама вразумилась», — сообщил отец Александр.

Ранее стало известно, что Катя Лель предупредила о грядущей глобальной «зачистке» человечества. Она призвала молодых людей работать над собой, слушать мантры и медитировать, а также совершать добрые поступки.

