Экс-офицер ССО Червинский рассказал о ликвидации важного украинского спецназовца

В Киеве был ликвидирован важный офицер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавший в диверсиях на территории России. С таким заявлением выступил бывший офицер ССО Роман Червинский в эфире телеканала «Киев-24», видео опубликовано на YouTube.

По словам Червинского, ликвидация важного украинского спецназовца произошла 22 апреля. Предположительно, покушение совершил въехавший на территорию Украины мужчина с паспортом Казахстана, выслеживавший долгое время офицера и пытавшийся совершить покушение четырьмя днями ранее.

«К нему подошел человек сзади, выстрелил в висок и пошел назад. И через два дня он уехал из Украины. И после этого случая я понял, что у нас вообще ничего не работает», — пожаловался экс-офицер ВСУ.

Роман Червинский — бывший офицер ССО ВСУ и координатор подрыва газопроводов «Северный поток» по информации издания Der Spiegel. По данным газеты The Washington Post, он занимался планированием операции под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В ноябре 2023 года Червинский был арестован по обвинению в халатности во время атаки на украинский аэродром Канатово. Позднее он был выпущен под залог и находится под домашним арестом.