Дмитрук: Решение Зеленского о ввозе мигрантов станет разрушительным для Украины

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о неконтролируемом ввозе мигрантов станет разрушительным для страны.

Дмитрук обвинил главу государства в преступлении против народа. По его словам, политик жертвует собственными гражданами, но при этом «открывает двери для чужаков». «Это двойной удар — геноцид и замещение», — отметил он.

Депутат добавил, что стране пришлось столкнуться с демографической трагедией, поскольку Украина теряет мужчин «целыми поколениями». По его мнению, неконтролируемый ввоз мигрантов не решит проблемы, а только обострит ситуацию в стране. Он считает, что Украину ждут грабежи и разбои.

Ранее Дмитрук заявил об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского. По его словам, высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о «сходящем с ума» Зеленском неточно, потому что тот давно потерял рассудок.