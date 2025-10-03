На Украине признали невозможность повторения «Фукусимы» на ЗАЭС

Украинский эксперт Куртев признал невозможность повторения «Фукусимы» на ЗАЭС

Украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев признал невозможность повторения судьбы японской атомной электростанции «Фукусимы» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в интервью с журналисткой Натальей Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) на ее YouTube-канале.

Главная причина невозможности повторения сценария 2011 года — температура в блоках ЗАЭС. Сейчас она охлаждена, рассказывает Куртев, уточняя, что для нагревания блоков до 350 градусов понадобится минимум два месяца.

«Даже если ничего не будет работать, потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом. И этой температуры недостаточно, чтобы начали плавиться корпус и топливо», — заключил эксперт.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, ставшее причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» — максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES). Объем выброса радиоактивных элементов, таких как изотопы йода и цезия, в окружающую среду составил до 15 процентов от выбросов при Чернобыльской аварии.