Наука и техника
12:53, 3 октября 2025Наука и техника

На Западе признали живучесть российского танка Т-90М

MWM: Модернизированный танк Т-90М отличается ремонтопригодностью и живучестью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» получил ряд решений, которые повысили его защищенность и боевую эффективность, сохранив присущую танкам прошлых поколений ремонтопригодность. Преимущества российской боевой машины признало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Как пишет издание, Т-90М отличается хорошим уровнем защищенности, который обеспечивает многослойное бронирование и большое количество динамической защиты «Реликт». Также «Прорыв» оснащен современной системой управления огнем, которая гарантирует эффективное поражение целей.

Кроме того, танк получил изолированную нишу в корме башни для хранения части боекомплекта. «Разделение боекомплекта танка и экипажа, а также значительное повышение уровня защиты системы автоматического заряжания также внесли весомый вклад в повышение живучести», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что модернизированный Т-90 сохранил неприхотливость, характерную для машин семейства Т-72.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев сообщил, что Т-90М с учетом дальнейших доработок будут стоять на вооружении Российской армии минимум 10-15 лет.

