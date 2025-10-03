Бывший СССР
«Настоящую военную удачу» показали на видео

Российские бойцы пассатижами вытащили пулю из-за уха своего сослуживца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские бойцы пассатижами вытащили пулю из своего сослуживца. Кадры публикует Telegram-канал «Лис Z Ворон».

Действие происходит в расположении военных на отдалении от передовой. На видео видно, как военнослужащий при помощи мультитула хватает кончик пули, застрявшей под кожей за ухом у бойца и аккуратно ее вытаскивает. При этом раненый полностью в сознании, но практически не реагирует на манипуляции.

Выяснилось, что солдат получил ранение и пешком вернулся к своим, не понимая, какой опасности он подвергался. «Иногда военная удача выглядит так», — резюмировал автор канала.

