В Германии закрыли аэропорт из-за неопознанных дронов

Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за неопознанных дронов

Аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за неопознанных дронов в воздухе. Об этом пишет t-online.

Уточняется, что было отменено порядка 20 запланированных рейсов. В течение ночи работа воздушной гавани будет ограничена, отмечается в публикации.

Ранее в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.