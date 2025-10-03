Путешествия
В Германии закрыли аэропорт из-за неопознанных дронов

Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за неопознанных дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за неопознанных дронов в воздухе. Об этом пишет t-online.

Уточняется, что было отменено порядка 20 запланированных рейсов. В течение ночи работа воздушной гавани будет ограничена, отмечается в публикации.

Ранее в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.

