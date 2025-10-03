Интернет и СМИ
В Японии обратили внимание на заявления Путина на «Валдае»

Издание «Никкэй» обратило внимание на слова Путина о милитаризации Европы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости / kremlin.ru

Японское деловое издание «Никкэй» (Nikkei) обратило внимание на выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В материале приводятся заявления главы государства, которые СМИ посчитало наиболее значимыми.

В частности, издание выделило цитату российского лидера о росте милитаризации Европы. «Путин заявил, что в европейских странах, находящихся в конфликте с Россией из-за ее спецоперации на Украине, (...) ускоряется милитаризация. Он пообещал принять ответные меры в случае любых угрожающих действий в отношении России», — говорится в материале.

Также важными СМИ признало слова Путина о том, что Россия стремится к восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия между странами.

Выступление Путина на «Валдае» состоялось 2 октября. Во время своей речи президент прокомментировал ситуацию на Украине и раскрыл роль Запада в ней. Также он пообещал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы. Кроме того, глава государства высказался об отношениях с США.

.
